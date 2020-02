"Dans ce monde bouleversé, la mission du chrétien reste d'annoncer l'Espérance"

Comme beaucoup, Mgr Yves Le Saux fait le constat d'une "lame de fond" qui bouleverse la vision anthropologique qu'a l'homme de lui-même, de son rapport à la technique, à l'animal et la nature, à la vie. Pourtant, l'évêque du Mans souligne que "le chrétien doit annoncer le Christ, le pardon, la mort et la Résurrection". La question qui vaille est de savoir "comment annoncer la Foi qui est la nôtre dans ce monde qui n'est plus le même qu'il y a 50 ou 200 ans".