Dans le diocèse de Nice comme ailleurs, le rite des Cendres modifié par la pandémie

Compliquée est l'apposition des Cendres cette année. Difficile en temps de pandémie de voir des prêtres mettre la main sur le front de chaque fidèle, surtout dans un département durement touché (Taux d'incidence à 489 pour 100 000 habitants dans les Alpes-Maritimes au 16 février).

La Congrégation pour le Culte divin et la discipline des Sacrements a fait paraître mardi 12 janvier une note sur le déroulé particulier du mercredi des Cendres, dans les circonstances sanitaires exceptionnelles du moment. Le cardinal Robert Sarah, préfet, préconise une imposition des cendres masquée, et sans paroles, lors de cette célébration qui ouvre le Carême.

Dans les Alpes-Maritimes, le vicaire général confirme "que seront suivies à la lettre" les recommandations du Vatican nous précise le diocèse de Nice.

Ainsi, le prêtre se lave les mains et met le masque pour se protéger le nez et la bouche, puis il impose les cendres à ceux qui s'approchent de lui. Il "prend les cendres et les laisse tomber sur la tête de chacun, sans rien dire" précise la note sur le mercredi des Cendres.

Dans le diocèse de Nice, vous pouvez consulter les horaires des messes à cette adresse: https://nice.catholique.fr/horaires-des-messes/