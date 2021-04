De la résurection du Christ au projet de loi sur l'euthanasie ...

Mgr Yves Le Saux revient sur l'actualité de la semaine. Il nous rappelle la joie et l'importance de la résurection du Christ dans nos vies.



Il souhaite que ce temps pascal soit un moment d'apprentissage pour chaque chrétien afin que nous devenions disciple-missionnaire !



Mgr Le Saux reveint aussi sur son opposition au projet de loi sur l'euthanasie et sur l'importance de prendre soin des plus vulnérables.