De surprenantes révélations sur Marthe Robin

Les éditions du Cerf viennent de lancer un pavé dans la marre, en publiant un livre remettant en cause ce que l'on croyait de Marthe Robin, figure mystique mondialement connue. L'ouvrage intitulé "La fraude mystique de Marthe Robin" fait état de mensonges et de manipulations. Que penser de ces révélations ? Et que reste-t-il après ça de son message et du bien qu'elle a contribué à semer ? Marthe Robin est la cofondatrice en 1936 des Foyers de charité, des lieux de retraites spirituelles présents dans le monde entier et qui accueillent plus de 50.000 personnes chaque année.

Tout au long de sa vie, Marthe Robin (1902-1981) a reçu des milliers de personnes, dans la petite chambre de la ferme familiale de la Drôme qu'elle occupait. Parmi cette multitude, qui venait chercher auprès d'elle une parole, un réconfort, une aide au discernement, nombreux sont ceux qui se sont sentis bouleversés par cette rencontre, éclairés sur leur vocation ou remis en route.

Pourtant, d'après le religieux carme Conrad De Meester, décédé en décembre dernier, tout ceci serait basé sur un énorme mensonge. Contrairement à ce qui a été affirmé, Marthe Robin n'était pas totalement paralysée. Elle aurait même écrit un nombre considérable de lettres et de documents, dont elle a plagié le contenu chez divers mystiques.

Que penser de ces révélations ?

Ces faits, manifestement connus du Vatican, sont révélés dans "La fraude mystique de Marthe Robin", le résultat de la véritable enquête que le carme a menée, et que les éditions du Cerf ont décidé de publier à titre posthume.

Marthe Robin at-t-elle construit une énorme supercherie ou bien est-elle victime de l'image que d'autres ont fabriquée en exagérant la dimension surnaturelle et mystique de sa vie ? Et surtout, comment prendre en compte les fruits évidents qu'elle semble avoir donné, notamment au travers des Foyers de charité ?