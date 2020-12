Déambuler sur le chemin des crèches à Martigues

En Provence, impossible de fêter Noël sans la crèche et ses santon!

Une tradition ancienne puisque la première crèche connue en France date de 1775 à Marseille.

Les santons représentent les habitants de nos villages provençaux qui se rendent à la crèche : le berger, le tambourinaire, Lou Ravi, le marchand de poisson, le boulangers et bien d'autres.

A Martigues vous pourrez observer le chemin des crèches, dans 3 églises de la ville.

Les précisions de Michel Isoard, curé de Martigues et Port de Bouc.