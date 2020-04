Déconfinement, l'Eglise dans l'attente : "il nous faut désormais en paroisse être plus audacieux pour rejoindre les gens"

Après son entrevue avec les responsables des cultes, le président Macron a été très prudent sur la réouverture des lieux de culte. On parle de début juin, de mi-juin, et certainement pas du 11 mai. Pourquoi, alors que les écoles, les lycées vont rouvrir le 11 mai, on dit aux catholiques : il faut attendre. Les fidèles ont l’impression que ce qu’il y a de plus intime et de plus important est mis sur la touche.

Pour l'abbé Bidaud, vicaire épiscopal, face à cette attente sans vraie visibilité qui peut être pesante, "il nous faut désormais en paroisse être plus audacieux sur la manière réelle, et pas que virtuelle, de rejoindre les gens. On a quand même une marche de manœuvre à utiliser."