Découvrir la vocation dominicaine lors du triduum pascal

C'est la semaine sainte!

On s’achemine vers le triduum pascal, certainement les trois jours les plus importants de l’année pour les Chrétiens.

Trois jours qui nous font entrer dans le grand mystère de la résurrection du Christ, avec l’idée que de tout mal Dieu peut faire un bien.

“Là où le péché abonde la grâce surabonde” nous dit Saint Paul dans son épître aux romains,

Les dominicains de Marseille proposent aux étudiants ou jeunes pro, de vivre ce triduum pascal avec eux.

Au programme: offices, conférences, accompagnement et vie avec les frères.