Découvrir le judaïsme, une richesse pour les chrétiens

Au cours de l’histoire, les relations entre chrétiens et juifs n’ont pas toujours été aussi bonnes qu’elles le sont aujourd’hui. Même si des progrès sont encore attendus ici ou là, on peut dire que depuis des décennies, se nouent entre les communautés et les croyants des relations fortes et fraternelles rendues possibles par une meilleure connaissance du judaïsme et des trésors de vie et de foi de nos frères juifs.

L’émission de cette semaine propose un état des lieux de ces relations entre juifs et chrétiens à travers le témoignage de 3 chrétiens pour qui la rencontre avec les juifs continue d’être pour leur propre fois une richesse.

Ils présentent des initiatives concrètes pour les jours et les semaines à venir comme la visite d’une synagogue à Grenoble ou encore un week-end de découverte du judaïsme au mois de mai prochain.

Tous les renseignements et les inscriptions pour le wee-end "Décourvri le Judaïsme" du 15 au 17 mai 2020 à La Salette :

https://israelsalette.wordpress.com/

https://www.weezevent.com/decouvrir-le-judaisme-salette-2020