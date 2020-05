Demander à Marie de nous redonner la grâce de sa confiance

Mercredi prochain, 13 mai, Mgr Jacques Habert invite tous les fidèles de l'Orne à s'unir à sa prière à l'occasion des deux ans de la consécration du diocèse à Marie.

Pour l'évêque de Séez, "on s'appuie sur des temps forts spirituels pour poursuivre le pèlerinage qu'est notre vie chrétienne" et cette consécration en fait parti. Elle sera diffusée en direct par la Webtv du diocèse et par RCF Orne. Au coeur de cette consécration le 13 mai 2018, il y avait la question de la vocation et "de toutes les vocations dont le diocèse à besoin". Mgr Habert revient à cette occasion sur l'annonce de l'ordination comme prêtre de Mehdi Riffi et Amen Ovoh le 28 juin prochain en cathédrale de Séez. Il nous explique pourquoi lui et les deux futurs prêtres n'ont pas souhaité reporter cette célébration à la rentrée malgré un déconfinement qui s'annonce très progressif.