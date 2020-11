Départ pour 2 ans au Cameroun avec Fidesco

Jean et Noémie Leroy et leurs deux petites filles s'envolent en novembre pour Yaoundé au Cameroun. Ils sont envoyés en mission pour deux ans avec Fidesco, respectivement comme gestionnaire-qualité d'une école d'ingénieur, et sage-femme. Leur "oui" à ce projet a été porté porté par ces mots du pape François : "la joie la plus grande est de dire oui à l'Amour."