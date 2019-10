Dernière étape haut-savoyarde pour la demande de béatification du Père Mermier

Ce samedi 19 octobre 2019 une réunion assez exceptionnelle se tient à Annecy : la dernière séance du Tribunal pour la cause de béatification du Père Mermier. Ce sera la dernière étape haut-savoyarde des démarches entreprises par les Missionnaires de Saint-François de Sales.

La cause de béatification a été ouverte dans les années 1990. Après une période où le dossier n'a pas beaucoup avancé, les Missionnaires et le Diocèse d'Annecy ont rouvert le dossier en 2017. "Ce samedi 19 octobre, l'enquête diocésaine concernant la vie et les écrits du Père Mermier sera finie ! Des témoins, un théologien et une commission historique seront entendus" explique le Père Yves Carron, missionnaire et postulateur Diocésain de la cause.

"Son histoire est un témoignage qui peut nous aider à vivre aujourd'hui"

Le Père Mermier, né en 1790 à Chaumont-en-genevois, a fondé une congrégation qui compte aujourd'hui mille quatre cent missionnaires dans le monde. "Il était humble, il s'est un peu caché derrière son ordre et le Saint Patron qu'il avait choisi. Mais son histoire est un témoignage qui peut nous aider à vivre aujourd'hui. Nous, missionnaires de Saint François de Sales, mais aussi tout le peuple chrétien" témoigne le Père Yves Carron.

Mais pour accéder à la sainteté, le parcours peut être bien long ! Après l'étape diocésaine, le dossier part au Vatican, qui étudiera "l'héroïcité des vertus" du Père Mermier. Alors les religieux ont-ils une chance de voir un jour leur fondateur proclamé vénérable, bienheureux ou Saint ? "Cela dépend maintenant plus de Dieu que de nous... Si les gens prient en intercédant auprès du Père Mermier et qu'il y a un miracle ou une grâce, cela nous aidera bien !".

Aujourd'hui, en Inde et en Afrique, des écoles, internats ou autres institutions tenues par les Missionnaires de Saint François de Sales portent le nom du Père Pierre-Marie Mermier.



