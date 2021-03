Des associations locales à soutenir pendant le Carême

"Une seule planète, une seule humanité, une seule solution : l’écologie intégrale" c'est le nouveau slogan du CCFD-Terre solidaire. Chaque année l'association propose un programme d'actions pendant le Carême à travers un livret et le 5ème dimanche de Carême est traditionnellement réservé à la collecte de dons pour cette association.



Et puis, le Diocèse et le Doyenné de Bourges ont décidé de soutenir les projets de l’association MECE au Rwanda. C’est quoi cette association ? Que fait-elle ? On le découvre dans ce magazine Vitamine C.