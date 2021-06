Des camps missionnaires sont organisés cet été

Anne, Alice et Annaëlle sont responsables des camps missionnaires qui ont lieu chaque été a mois d'août.



Camp Terres Lointaines (CTL) pour les 11-13 ans, Service missionnaire des jeunes (SMJ) pour les 14-16 ans... : des camps missionnaires créés par la Coopération missionnaire du diocèse et qui sont devenus une véritable institution en Anjou.



Que fait-on pendant ces camps ? Comment sensibiliser des adolescents à la Mission universelle ? En tant qu'adulte, en quoi l'animation de ces camps est-elle nourrissante humainement et spirituellement ? Réponses à trois voix.