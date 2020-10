Des compagnons sur son chemin de foi : CVX

Grâce au Grégorien, faire chanter un lieu

Vous connaissez sans doute le chant Grégorien. A la fin du mois une proposition vous fera pratiquer ce chant liturgique ancien de façon originale : en tenant compte de l’acoustique très étudiée des églises romanes.

Sesssion de formation ouverte à tous les amateurs du 28 au 31 ocotbre en l'Abbatiale de Saint-Chef.

Renseignements et inscriptions : Frédéric Rantières : +33 (0)6 10 85 30 98 - www.fredericrantieres.com

Une catéchèse intergénérationnelle

La catéchèse se réinvente sans cesse. Une paroisse propose des temps de rencontre qui rassemblent parents et enfants. Cette initiative intergénérationnelle crée une vraie dynamique.

Renseignements et inscription à la paroisse Ste-Marie de Bièvre Liers : 04 74 20 67 42 ou paroissestemarie@orange.fr

Soiré découverte de la Communauté Vie Chrétienne

La communauté Vie Chrétienne est une association catholique présente partout dans le monde. En France, plus de 800 équipes ou communautés locales, formées d’adultes et de jeunes, se réunissent régulièrement afin de grandir ensemble et de découvrir comment Dieu parle en chacun.

La spiritualité de Saint Ignace guide ces compagnons dans leur vie à la suite du Christ et dans la construction d’un monde juste et fraternel.

La Communauté vie chrétienne présente en Isère propose une soirée découverte le 4 novembre, de 18h15 à 20h30, en la maison paroissiale à la Plaine Fleurie à Meylan.

Les informations sur CVX : https://www.cvxfrance.com/