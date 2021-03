Des conférences pour approfondir le sens du carême

Depuis plus de 150 ans, un rendez-vous incontournable rythme ce temps de carême.

Ce sont les Conférences de carême de Notre-Dame de Paris.

Durant quatre dimanches, elles livrent une réflexion sur l’actualité de la foi chrétienne.

En 2021 la crise du covid est passée par là, c’est donc le thème du salut qui a été choisi.

Des conférences de carême qui ont aussi une déclinaison locale, comme à Marseille, où elles ont commencé le 20 février à Plan de Cuques et se termine le 13 mars à la Valentine avec les Pères, Matthieu Desjardins, Bernadin Auguste, Olivier Salmeron et Guy Sagna.

Quatre conférences pour aborder le thème du désert dans la Bible.

On en parle avec le Père Guy Sagna, prêtre de la paroisse Sainte Rita à Marseille.