Des jeunes du MRJC s'expriment dans des vidéos

Le MRJC de l’Indre a sorti des vidéos nommées "Décollages". Le but : faire parler des jeunes sur des thèmes de société.



Estelle Faguette sera-t-elle élevée au rang des bienheureux ? Sa cause a été ouverte le 10 juin dernier, on fait le point dans quelques instants avec notre archevêque Mgr Beau.



Et pour finir nous vous emmènerons au musée d'art sacré de Blois. Un site que l'on peut visiter depuis la Pentecôte et qui donne à voir de nouveaux objets. Nous vous en présenterons quelques uns dans cette édition.