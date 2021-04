Des messes "Parole et Musiques" pour soutenir les artistes à Nice

La démarche est simple explique le père Gil Florini. Il s'agit de faire un office dans lequel "on étend à la participation d'un artiste" en réduisant la place des chants de l'assemblée, "ce qui permet aux artistes de s'exprimer" alors même que les salles de spectacles et lieux de culture sont clos pour raisons sanitaires. Cela ne change pas le déroulement de la messe, mais l'artiste est présenté avant l'office. "On leur donne une place prépondérante" explique Gil Florini qui rappelle que ce soutien aux artistes permet "à certains de venir à la messe. Cela donne aussi aux gens qui ne mettent pas trop les pieds dans une église de venir dans une église et montrer que l'on ne mord pas".

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

La musique ne peut être que pour rendre gloire à Dieu

"Le fait de proposer de la musique aide à comprendre la beauté" nous explique Gil Florini. "Même si les gens n'ont pas tous la foi, il y a une vrai mission dans la musique, d'ouvrir à la parole de Dieu". Les messes "Parole et Musique" de l'église Saint Pierre d'Arène vont se poursuivre dimanche 16 mai puis dimanche 20 juin.