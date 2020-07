Des nouvelles de l'hospitalité Notre Dame de Lourdes

En cette année qui a vu l'annulation de nombreux pèlerinages pour cause de crise sanitaires, nous avons contacté Dominique Knecht et l'abbé Patrick Bence, respectivement présidente et aumônier de l'Hospitalité Notre Dame de Lourdes. Ils nous donnent quelques nouvelles de l'association, et quelques clés pour comprendre ce qui est vécu spirituellement à Lourdes.