Des nouvelles des Eglises protestantes de Syrie

Mathieu Busch, 45 ans, pasteur de l'UEPAL. Après avoir été pasteur de paroisse, à Beblenheim dans le Haut-Rhin, Mathieu Busch s'est particulièrement investi dans le travail de jeunesse auprès des adolescents et des jeunes adultes. Il a notamment mis en place et vécu plusieurs séjours et échanges de jeunes en Egypte, en Syrie et au Liban. Il actuellement toujours un des responsables du département jeunesse de l'UEPAL, appelé couramment "Dynamique Jeunesse". Depuis septembre 2018 il est également le nouveau directeur de l'Action Chrétienne en Orient.



"https://www.youtube.com/watch?v=HZSARlfxGOA Appel Urgence Syrie

Un soutien solidaire pour l’année 2020



« Le peuple syrien est confrontée dans sa vie quotidienne à une lutte de chaque instant. Il manque de lait, d’électricité, d’eau, de médicaments, de services médicaux, d’essence, de gaz pour la cuisine et d’autres produits de première nécessité en raison des difficultés de la situation. Malgré tout cela, le peuple fait preuve de résilience face aux épreuves, avec patience et malgré la pénurie. A la lumière de ce qui précède, nous prenons conscience que les Eglises sont les seules sources d’espoir et d’aide pour les chrétiens syriens. Ce sont elles qui leur permettent de subvenir à leurs besoins fondamentaux et de conserver leur dignité humaine… Notre objectif aujourd’hui est de garder le peuple syrien dans son pays et autour de ses églises, tout en répondant à ses besoins fondamentaux. »



Joseph Kassab, pasteur et secrétaire général du Synode Arabe



Avec d’autres partenaires internationaux, l’Action Chrétienne en Orient souhaite relayer et soutenir l’appel à l’aide lancé par le Synode Arabe (ou NESSL), une des plus importantes Eglises protestantes du Liban et de la Syrie.

Depuis 2012 cette Eglise a mis en place un programme d’aide d’urgence qui soutient aujourd’hui 1500 familles syriennes, notamment chrétiennes et protestantes, dont la situation est des plus critique en raison de la guerre et de la destruction de l’économie. L’objectif est de les aider à survivre au quotidien tout en les accompagnant humainement et spirituellement.

Ce programme fonctionne via la quinzaine de paroisses du Synode présentes dans les différentes régions de Syrie et est coordonné par un de ses pasteurs. Une association d’entraide de type ONG, liée à cette Eglise, vient de voir le jour afin de répondre encore plus professionnellement à ces besoins et d’améliorer la recherche de fonds.

En effet ces derniers mois beaucoup d’ONG se sont retirées de Syrie jugeant la situation « moins urgente ». Or la guerre et l’insécurité continuent de sévir en de nombreux endroits du pays et tant qu’une solution politique ne sera pas trouvée l’économie ne pourra pas se relever et permettre aux gens de reconstruire une vie digne.

Par ailleurs la récente invasion du Nord-Est de la Syrie par la Turquie a engendré dans cette région une crise qui touche les villes de Qamichli, Malkieh et Hassaké où se trouvent trois paroisses protestantes : manque d’eau potable, coupures d’électricité, explosion des prix des denrées de base, insécurité, impossibilité de travailler et de gagner sa vie normalement, fermeture de certaines écoles. Une aide d’urgence spécifique est actuellement dirigée vers cette région par le Synode Arabe.

En résumé et pour nous aider :

www.aco-fr.org

Groupe Facebook « Action Chrétienne en Orient »