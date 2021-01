Des vendéens mobilisés contre la lèpre et contre l'indifférence

Si l’organisme caritatif ne s’affiche pas comme une ONG catholique, les soubassements de la Fondation Raoul Follereau traduisent la grande foi de son créateur, mais aussi de beaucoup de ses bénévoles, et souvent de ses interlocuteurs : beaucoup de congrégations religieuses qui soignent les malades de la lèpre. A l'occasion de la 68ème Journée mondiale des malades de la lèpre (29, 30 et 31 janvier 2021), nous vous parlerons de cette maladie qui n’est pas éradiquée. La maladie des pauvres et du manque d’hygiène, qui touche encore 3 millions de personnes dans le monde. Nous allons à la rencontre d’acteurs vendéens de la Fondation. Ils font partie de ces 15 000 bénévoles que vous rencontrerez peut-être pendant ces 3 jours, afin de recueillir votre soutien financier et moral.