Deux haut-savoyards à la Conférence des Evêques de France

Pour réfléchir aux enjeux de la mission de l’Eglise, dans la dynamique de Laudato Si (l’encyclique du Pape sur l’Ecologie intégrale), la Conférence des Evêques de France a choisi d'ouvrir largement ses portes. Pendant deux jours, au début de la plénière, chaque évêque peut inviter deux personnes de son diocèse.

"Ce n'est pas qu'un changement de méthode. C'est une volonté plus profonde de s'inscrire dans les préoccupations de notre Eglise aujourd'hui" souligne Monseigneur Yves Boivineau, l'Evêque d'Annecy.

deux personnes engagées au service de l'Eglise et des plus pauvres

Pour réfléchir sur le lien entre crise environnementale et sociale, l'Evêque d'Annecy a choisi deux personnes engagées au service de l'Eglise et des plus pauvres.

Une femme et un homme ! Marie-Pascale Saubiez est membre du conseil Episcopal. Elle est aumônier de prison et aide les paroisses dans la rédaction de leur projet missionnaire. Yvan Rozier est délégué à la Diaconie (le service du frère) : une mission à la croisée des questions de santé, de pauvreté, de migration.

"UN ABOUTISSEMENT ET UN NOUVEAU DÉPART"

Dans un contexte de crise de l'Eglise, alors que le Pape lui-même dénonce le cléricalisme, cette ouverture de l'Assemblée est un signe fort. L'Evêque et les deux laïcs s'en réjouissent. "Sur le terrain, il y a beaucoup plus de corresponsabilité entre laïcs et prêtres. Cette ouverture de la Conférence des Evêques, c'est à la fois un aboutissement et un nouveau départ" résume Marie-Pascale Saubiez.

Aussi à l’ordre du jour : le lien entre territoire et paroisse, la gouvernance de l’Eglise, la formation des prêtres et la lutte contre la pédophilie, avec la venue de Jean-Marc Sauvé (président de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise).



