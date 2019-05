Du lundi au vendredi à 16h30

Charpentier ou philosophe, reine ou paysan, pape ou bergère, ces hommes et ces femmes ont agi pour le bien de tous les hommes et pour la plus grande gloire de Dieu. Certains sont de grands saints, d’autres des missionnaires, d’autres encore appartiennent à cette nuée de témoins méconnus, mais une rencontre les unis : Dieu a croisé leur route et leur destin a basculé en même temps que le nôtre. Depuis 2000 ans, à travers toutes ces vies, tous ces évènements, c’est une autre histoire qui s’écrit : celle de Dieu à l’œuvre dans le monde. Une histoire que Laurent Verpoorten vous raconte chaque jour dans cette émission.