"Dieu n'est pas confiné", la mission non plus !

Face à l'incertitude de ce début d'année 2021, prêtres et pasteurs ont choisi de garder le cap et proposent une table ronde le 23 janvier prochain à tous les responsables d'églises sur le thème “témoignage et évangélisation sur internet et dans le monde du travail”.



Comment se vit la mission à Marseille en ce début d’année difficile?

Les précisions du pasteur Olivier Raoul-Duval et du père Philippe Barrucand.