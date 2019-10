Après son lancement en 2006-2007 en Belgique, l'exposition Dieu(x) modes d'emploi a voyagé au Canada, en Espagne, en France. La voilà à Genève, avec quelques adaptations.

"Genève, c'est un canton laïc, avec une nouvelle loi sur la laïcité votée en 2018. C'est aussi la Rome protestante : nous tenions à ce que les différentes confessions chrétiennes soient représentées" explique Isabelle Graesslé, présidente de l'association genevoise créée pour adapter cette exposition.

"Plus qu'une exposition, c'est une expérience"

Originalité de l'exposition : son approche à la fois anthropologique, historique et artistique. Une pièce de théâtre y est même intégrée. "Plus qu'une exposition, c'est une expérience. On découvre les religions avec le regard de croyants. La pièce de théâtre prend aux tripes. On vibre en entendant une oeuvre composée à partir de musiques de différentes religions" témoigne Isabelle Graesslé.

Née dans le contexte actuel d'attentats et d'extrêmismes, l'exposition invite à la coexistence pacifique. "On peut découvrir d'étonnantes similitudes entre les rites des grandes religions. Des correspondances qui invitent au respect et à la curiosité, plutôt qu'à l'affrontement".

Exposition visible du 11 octobre 2019 au 19 janvier 2020, à la Halle 7 de Palexpo (Genève)

Jours, horaires et autres informations pratiques sur le site Internet expo-dieux.ch

