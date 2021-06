Dix jours pour cultiver la prière et le service

Fortement marqués par la crise sanitaire, les étudiants et jeunes pros aspirent à prendre un temps de ressourcement.

Avec l’été qui se profile depuis quelques semaines dans cap ou canap nous faisons un peu le tour des camps qui leur sont proposés.

Aujourd’hui coup de projecteur sur le camp "prière et service" organisé par Notre Dame de vie qui aura lieu du 2 au 11 juillet prochain.

Un camp divisé en deux temps, un temps pour prier et se ressourcer et un temps pour être au service des plus vulnérables avec en toile de fond cette phrase du pape François “la vie on ne l’a que si on la donne”.