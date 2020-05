" Donner une bonne parole est beaucoup plus difficile que le silence complet "

CCar celui-ci peut en effet " cacher bien des démissions " souligne le Père Thierry Barbeau de l'abbaye St Pierre de Solesmes. Les moines ne vivent pas dans un mutisme absolu, ainsi St Benoît insiste sur la bonne gestion de la parole entre eux. Ainsi, lorsqu'un frère demande quelque chose qu'on ne peut lui octroyer, un refus doit être exprimé avec raison et humilité. " Donne lui une bonne raison " insiste Benoît. Et de nous préciser, en fin psychologue: " Une bonne parole a souvent plus d'importance que l'objet demandé. "