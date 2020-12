[Dossier] Le sens spirituel de Noël

Le moment même où Dieu s'incarne en Christ, "où la terre touche le ciel", ce moment est celui où la joie devient possible ici et maintenant. Anne Faisandier répond à Bénédicte Draillard.

"Soyez toujours dans la joie", répète souvent saint Paul dans le Nouveau Testament. Une exhortation que l'on a du mal à comprendre, tant la joie vient de l'intérieur. Pour Anne Faisandier, saint Paul nous encourage tout simplement à ne pas empêcher la joie de briller en nous. C'est là une invitation à laisser le Christ vivre en nous.

"Le Christ n'a pas d'autre bouche que la nôtre, d'autres mains que les nôtres, d'autre regard que le nôtre pour se faire connaître, pour aller à la rencontre de l'autre."

On dit souvent des chrétiens qu'ils espèrent la vraie joie après la mort, mais au soir de Noël on comprend que la joie est possible sur terre. Les anges annoncent aux bergers une grande joie et une paix donnée dans l'instant. Le moment même où Dieu s'incarne dans le Christ, où la terre touche le ciel, ce moment est celui où la joie devient possible ici et maintenant.

La joie de Noël est telle qu'elle ne peut être entamée par l'expérience de la mort. Avec Noël, Dieu apporte une paix intérieure, une joie en mesure de côtoyer la souffrance, sans que celle-ci ne vienne l'altérer. Cette joie de Noël est la joie de l'enfant, car lui vit dans l'instant. Pour nous adultes qui avons une autre vision du temps, cette joie s'apprent plus à de la nostalgie. Or, un Dieu qui se met à hauteur d'enfant parle à cet enfant qui quelque part reste en nous. Cet Enfant Jésus nous dit tu as le droit d'éprouver ces instants de bonheur, peu importe ce qui est arrivé ou ce qui adviendra.