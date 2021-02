Du mouvement dans les paroisses de Grenoble

Modification de la géographie des paroisses de Grenoble

Les paroisses du centre-ville de Grenoble ont mené une réflexion sur la mission des communautés et l'avenir de l'évangélisation. Une étude a été menée sur les lieux de cultes afin de voir si leur état et leur répartition répondaient aux nouveaux besoins de la pastorale du centre-ville. La réflexion a mobilisé les curés et membres des équipes paroissiales. Mgr de Kerimel a rendu publique sa décision. Ainsi la paroisse de la Ste Famille va disparaître et l’ancien territoire paroissial sera réparti entre les paroisses environnantes. Une nouvelle paroisse au Sud-ouest de Grenoble sera créée avec comme centre Saint-Pierre du Rondeau. Le père Lagadec, Vicaire général, nous présente les raisons de ces changements.

Se CCFD se mobilise sur l'écologie intégrale

Le Carême a débuté et comme chaque année le CCFD Terre Solidaire a la mission d’animer la réflexion et la solidarité. Cette année, l’écologie intégrale est au centre des propositions.