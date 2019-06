Ecologie : quelles conversions ?

"L'an prochain, le Synode national 2020 de l'Eglise Protestante Unie sera centré sur le thème de l'écologie. Avec cette journée, nous avons commencé à travailler sur la question" explique Lorette Dubout, membre de l'Eglise Protestante Unie de France à Annecy.

Lors de cette journée du Consistoire le 2 juin à Bellegarde, les participants ont partagé autour de l'écologie et préparé un culte... grâce à une marche méditative !

"On accuse souvent les protestants d'avoir inventé le capitalisme. Mais la sobriété est aussi ancrée chez nous !"

"Nous devions imaginer des intentions de prière pour remercier Dieu Créateur. Et aussi lui demander pardon. Nous avons aussi édité dix commandements de la conversion écologique. " raconte la participante.

"Nous sommes chrétiens quand nous partageons des cultes ou des études. Mais aussi dans la vie quotidienne ! " témoigne Lorette Dubout. "On accuse souvent les protestants d'avoir inventé le capitalisme. Mais des valeurs comme la sobriété sont aussi ancrées chez nous. Et cela fait du bien de se le dire, de le vivre et de le transmettre à nos enfants !"



