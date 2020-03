"Emparons-nous de la Vie éternelle !" ou comment les E.M.I sont une chance pour

Conséquence des progrès de la réanimation médicale, les EMI, les expériences de mort imminente, sont de plus en plus nombreuses. Après un premier livre, le Dr Patrick Theillier, dans un second opus, propose de nouveaux témoignages bouleversants. Il était en Vendée il y a peu pour évoquer Lourdes et ses miracles lui qui a été le directeur du Bureau des Constatations Médicales du Sanctuaire. Pour Patrick Theillier, les E. M.I sont quelque part une chance, une opportunité pour l’Eglise et pour tous les chercheurs de sens pour y trouver des moyens de croire, pour redire combien chacun de nos actes garde une portée éternelle pour la Vie qui nous attend après la mort.

Des E.M.I négatives ou positives ont même provoqué de véritables conversions, de véritables retours à Dieu.