En mission - 29 mars 2020 à 11:15

le dimanche à 11h15

"En Mission" donne la parole aux actrices et acteurs de la mission ici et au loin, pour contempler les merveilles que le Seigneur accomplit aujourd'hui, écouter celles et ceux qui accompagnent la formation et la croissance des Églises et nous interpellent comme croyant·e·s. 15 minutes, une fois par semaine, pour s'ouvrir à l'Eglise Universelle, par des entretiens, des actualités, des contacts en Alsace et à l'étranger mais aussi de la musique !