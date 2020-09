En Vendée, catholiques et protestants investis dans le label "Eglise Verte"

Depuis le 1er septembre 2015, l’Eglise Catholique célèbre la Journée Mondiale de Prière pour la Sauvegarde de la Création. Elle est désormais la journée-ouverture de la "Saison de la Création", qui prend fin le 4 octobre, fête de la Saint François d’Assise. Depuis 2015, et l’encyclique Laudato Si, les choses bougent au sein des communautés chrétiennes. Le label Eglise Verte propose depuis 2017, aux paroisses, Églises locales et aussi œuvres, mouvements, monastères et établissements chrétiens, une démarche vertueuse pour le souci et le soin de la création. Un label octroyé à plusieurs paroisses de Vendée.