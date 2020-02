Entremont : visitez l'abbatiale entre deux descentes de ski !

"Nous avions de plus en plus de demandes de visites, alors nous tentons d'ouvrir des créneaux dédiés pendant les vacances, cette année !" se réjouit Anne-christine Pessey, Guide du Patrimoine des Pays de Savoie. Chaque jeudi, pendant les trois semaines des vacances scolaires d'hiver, elle va faire visiter l'abbatiale d'Entremont. Un joli site de la vallée du Borne, à deux pas des stations des Aravis.

Au programme : une montée vers l'église, qui permet de découvrir le panorama et l'histoire du lieu, puis la visite de l'église et un accès au trésor. Pour finir : vin chaud ou jus de pommes, pour la convivialité !

"ON NE PEUT PAS NE PAS SE POSER DE QUESTIONS EN DÉCOUVRANT UN LIEU COMME CELUI-LÀ"

"Ce sera aussi l'occasion pour des habitants des environs de rentrer à l'intérieur du site. On s'arrête parfois à la surface des édifices" souligne la guide.

Anne-Christine, originaire de la vallée, ne tarit pas d'éloges au sujet de l'abbatiale d'Entremont. "L'Eglise est richement dotée, avec un trésor du Moyen-Age, des éléments gothiques, d'autres baroques : il y en a pour toutes les époques ! On ne peut pas ne pas se poser de questions en découvrant un lieu comme celui-là". Une belle parenthèse spirituelle et patrimoniale pour les vacanciers !

Visites guidées les jeudis 13, 20, 27 février et 5 mars 2020 de 14h30 à 16h. Infos et réservations à l'office de tourisme

