Envie de partir en pèlerinage

Le service diocésain des pèlerinages a la mission d’encadrer l’organisation des déplacements des communautés catholiques.

La démarche de pèlerinage est traditionnelle dans la vie de l’Eglise, que ce soit sur les pas de Jésus en Terre Sainte ou plus proche de nous à Lourdes ou sur notre territoire Isérois.

Alors que notre vie reste marquée par les mesures de protection et de distance qui limitent fortement nos déplacements et nos projets, je vous propose aujourd’hui de rêver un peu…

Demain les pèlerinages seront de nouveau possibles et d’y penser dès à présent nous fait du bien !

Les informations du service des pèlerinages : https://www.diocese-grenoble-vienne.fr/pelerinages_diocese.html