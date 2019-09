Equipes Notre-Dame et équipe Tandem : l’Eglise prend soin des couples !

Depuis plus de 80 ans, les équipes Notre-Dame permettent aux couples, engagés dans le sacrement du mariage, de vivre leur foi, par une spiritualité conjugale qui laisse une large place à la prière et au dialogue. Dans le même esprit, pour des personnes mariées ou non, les équipes Tandem offrent aux couples qui le souhaitent de réfléchir ensemble sur des thèmes liés à la vie conjugale. Présentation avec quatre équipiers, Elisabeth et Gérard Florentin de Challans, et Anne et François Pépin, de la Roche-sur-Yon.