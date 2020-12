Espérer à temps et à contretemps: la soirée du Nouvel An à Taizé

Au cours de cette émission, nous vous invitons à quitter 2020 pour entrer en 2021 le coeur confiant en dépit des incertitudes et de l'inquiétude. Avec les frères de Taizé, les jeunes volontaires qui vivent à leurs côtés en ce moment, les soeurs de Saint-André qui collaborent à leur mission et en union avec les jeunes du monde entier qui partiicpent ces jours-ci à une rencontre en ligne, nous vous invitons à "Espérer à temps et à contretemps". C'est le titre donné par frère Aloïs, prieur de la communauté, au message qu'il a adressé aux jeunes pour 2021.