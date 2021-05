Etre aumônier d'hopital en temps de Covid à Marseille

Interdiction de visites dans les services de gériatrie, limitation à une personne dans d’autres services hospitaliers, confinement à domicile des bénévoles, on peut dire que ces derniers mois ont été particulièrement éprouvants pour les aumôniers d'hôpitaux.

Sur Dialogue RCF, nous avons voulu prendre de leurs nouvelles.

Comment assurent-ils une présence spirituelle lors d’une pandémie? comment prendre soin des âmes quand le soin du corps et l’urgence ont pris le dessus?

Ce sont les questions que nous abordons aujourd’hui avec notre invitée, Sybille Klumpp, pasteur et aumônier à l'hopital européen de Marseille.