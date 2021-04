Etre compagnon jésuite

Les jésuites célèbrent cette année les 500 ans de la conversion de Saint Ignace de Loyola. L’occasion de s’intéresser à la compagnie de Jésus, cet ordre religieux composé de 16.000 membres à travers le monde. La vie jésuite, c’est une double dimension à la fois spirituelle et communautaire, qui remonte aux origines de l’ordre.

"L’idée c’était de partir à Jérusalem pour y travailler, mais ce n’était pas possible. Il fallait donc former un groupe au service du pape, envoyé un peu partout pour la gloire de Dieu. Aller pour rendre service, pour être missionnaire" explique Dag Henrichowski, jésuite. "Entrer dans la compagnie de Jésus c’est faire partie d’un corps. Notre formation a pour but de nous faire devenir encore plus membre de ce corps" ajoute-t-il.

16.000 membres de nationalités différentes, mais un même langage spirituel construit grâce aux exercices spirituels de Saint Ignace. "C’est une expérience fondamentale. C’est pour moi ce qui rend possible cette vie communautaire. Cela pose parfois des problèmes de culture. Nous n’avons pas toujours le même avis entre nous. Mais Jésus rend possible cette vie communautaire" lance Dag Henrichowski.

"Il faut un équilibre entre l’apostolat et la vie communautaire, la vie active et la vie contemplative, entre le temps que l’on passe avec les autres, et le temps que l’on passe avec soi-même" rappelle ce dernier. Un exemple de plus de l’exigence que représente la vie d’un jésuite. Dans le monde, et hors du monde à la fois.