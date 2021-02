Etre consacré en 2021 : quel sens, quelles joies, quels enjeux ?

Actualité

Vivre ensemble aide à lutter contre la déprime ! Reportage à la colocation étudiante chrétienne d'Annecy.

La Maison de la Famille du Diocèse d'Annecy propose une "Saint-Valentin Autrement" à domicile. En bref : le dimanche de la Santé dans l'Eglise Catholique et les Petits Dej en Carême de l'Ordre de Malte

La table ronde : "Etre consacré en 2021"

Ils sont 25.000 religieux et religieuses en France. Ils vivent dans la rue d’à-côté ou dans le beau monastère haut-perché. Et chaque année, dans l’église catholique, on les fête le 2 février. C’était Mardi.

Mais derrière les chiffres : qui sont ces hommes et ces femmes ? Quel est le sens de la vie consacrée aujourd’hui, en 2021 ? Quelles sont les Joies et les enjeux de ces religieux et religieuses ?

Pour nous éclairer et témoigner cette semaine :