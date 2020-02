Être laïc consacré, une vocation particulière?

VIE CONSACRÉE, LE CÉLIBAT POUR DIEU - Le 2 février, l'Église célèbre la vie consacrée. Un choix de vie à la suite du Christ, témoignage de l'amour de Dieu pour l'humanité.

Journée mondiale de la vie consacrée

Chaque année, le 2 février, c'est la Journée mondiale de la vie consacrée. Initiée par Jean Paul II en 1997, elle a pour but de faire connaître la vie consacrée au plus grande nombre et de rendre grâce pour cet appel de Dieu.

La vie consacrée rassemble différentes vocations : les moines et les moniales, qui vivent selon une règle de façon retirée du monde, les religieux apostoliques, qui vivent en communauté mais dans le monde, les vierges consacrées, les membres d'instituts séculiers, ou encore les ermites.



Laïc consacré, Une vocation spécifique

À l'occasion de cette Journée mondiale de la vie consacrée, arrêtons-nous sur une vocation particulière : être laïc consacré. Au cours du XXe siècle, les appels au laïcat consacré ont connu une recrudescence. Si la majorité des laïcs consacrés se trouvent parmi les moines et les religieux, on les trouve également au sein de l'ordre des vierges consacrées, parmi les ermites ou au sein des instituts séculiers.

Mais le terme de laïc consacré rassemble aussi les oblats, les membres de tiers ordres rattachés à une congrégation religieuse ou encore des laïcs engagés auprès d'une association publique de fidèles, par exemple une communauté nouvelle. Il se peut que l'engagement au laïcat consacré se fasse de façon privée, directement devant l'évêque ou l'accompagnateur spirituel.



une mission enracinée dans le baptême

Par leur baptême et leur confirmation, les fidèles reçoivent une vocation spécifique, commune à tous les chrétiens, qui est de vivre de l'Évangile et l'annoncer au monde. L'extraordinaire diversité des formes d'engagement au service de l'Église s'enracine dans le baptême, fondement de la vie chrétienne.