" Être meilleur en réalité "

Nous reprenons cette semaine l'exploration des instruments des bonnes œuvres de la règle de Saint Benoît. Saint Benoît qui dans sa règle, invite les moines, et plus généralement chacun d'entre-nous, " à ne pas vouloir être appelé Saint, avant de l'être ", à être meilleur réellement, par des actes simples et dévoués qui sont la véritable école de la sainteté. Les explications du Père Barbeau de l'Abbaye de Solesmes.