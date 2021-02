Evangéliques et fondamentalistes

Le monde protestant évangélique est parfois envahi par des idées fondamentalistes. Mais qu'est ce que le fondamentalisme et comment le reconnaître ? C'est un des nouveaux volets de cette série consacrée aux évangéliques, que nous propose de pasteur Samuel Duval.

On le retrouve suivi d'une discussion avec le pasteur Eric de Bonnechose, le Père orthodoxe Jean Claude Gurnade et le Père jésuite Claude Charvet.