Evangélisation de rue

Paroisse Saint Joseph à Grenoble

Une nouvelle paroisse vient d’être créée à Grenoble, la paroisse St Joseph. Alors que depuis plusieurs années on assiste au regroupement de paroisses, la création d’une nouvelle serait-elle le signe d’un regain de dynamisme ? On peut le penser d’autant plus que cette paroisse sera confiée aux jeunes. Rencontre aujourd’hui avec son nouveau curé.

La mission Bonne Nouvelle

Connaissez-vous l’évangélisation de rue ? C’est une réalité très concrète cette année encore avec la Mission Bonne Nouvelle organisée en ce moment à proximité de la cathédrale Notre Dame à Grenoble.

Pèlerinage des jeunes adultes en Terre Sainte

Des jeunes, il en sera aussi question dans l’émission avec le projet porté par Isèreanybody ? au mois de novembre avec un pèlerinage en Terre Sainte. Celui-ci réunira 150 jeunes adultes au cœur de l’histoire biblique et de la vie du Christ.