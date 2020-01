Exposition Jolin et animations pour les enfants

Dans Cathédrale en fête cette semaine, le délégué de la Mairie de Metz, Stéphane Martalié vient présenter l'exposition proposée à la Porte des Allemands "Jolin et la cathédrale de Metz", ainsi que les différentes animations proposées aux plus jeunes (ateliers, visites, animations scolaires), sans oublier l'animation autour de la Saint Vincent et la conférence de l'Académie nationale de Metz.