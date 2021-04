Faut-il se préparer à la mort... ou pas?

Dom Paul Denizot revient sur cette notion parfois mal comprise qui n'a que peu avoir avec une mort douloureuse ou légère. Parfois, l'agonie peut apparaitre nécessaire pour se préparer à la rencontre avec Dieu. Dans une société qui cache la mort et qui ignore sa dimension spirituelle ou philosophique, l'enjeu est fort de retrouver le sens de la mort. "On dépend tous les uns des autres, quelque soit notre âge ou notre fragilité, rappelle le recteur du sanctuaire de Montligeon. Il faut accepter de porter et d'être porté par les autres."