Fête des Lumières 2020 : réécoutez la messe des jeunes du 8 décembre

Un des moments forts de la Fête des Lumières édition 2020 est la messe des jeunes célébrée chaque année en la basilique Notre-Dame de Fourvière.

Cette année, elle a réuni une centaine de jeunes dans la basilique et plus d’un millier de personnes, via la chaîne YouTube du Diocèse de Lyon et les ondes du réseau RCF en France et en Belgique.

Monseigneur Michel Dubost présidait la célébration. Il a invité tous les diocèses de France à vivre cette Fête des Lumières en communion de prière et en mettant des lumignons aux fenêtres.

L’occasion de confier toute la jeune génération et son avenir.



La célébration est commentée par Lætitia de Traversay et le père Didier Rodriguez.