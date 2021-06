Fête-Dieu : "l'Eucharistie nous nourrit et nourrit la vie chrétienne depuis deu

Nous fêtons ce dimanche la Fête-Dieu, la solennité du saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ. Pourquoi une telle fête ? Pourquoi l’eucharistie est-elle la source et le sommet de la vie chrétienne ? Quel legs le Christ a voulu nous confier par la sainte Cène, par son injonction à faire « cela » en mémoire de lui ? Comment rentrer dans ce mystère de la présence réelle du Christ dans le pain et le Vin ? Autant de questions que nous aborderons avec notre invité, l’abbé Alexandre Guillaud, prêtre coopérateur sur les paroisses de Montaigu et la Bruffière.