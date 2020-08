Florens Radewijns - La Devotio Moderna ou le coeur à coeur avec Dieu

La Devotio Moderna est un mouvement spirituel apparut au XIVe siècle et qui marquera un changement considérable dans la spiritualité chrétienne. Diffusé par les Frères de la vie commune et les Chanoines réguliers de Windesheim aux Pays-Bas, la Devotio Moderna ne vise qu'à un seul but : l'imitation du Christ. Et pour y parvenir, elle propose à ses adeptes de se détouner des spéculations mystiques et de rechercher l'humilité dans la vie spirituelle comme dans la vie active en cultivant, par la prière, une relation intime avec Dieu.