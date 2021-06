Mgr Kockerols parle de l’état de santé du Cardinal De Kesel et de son livre sur Foi et religion dans une société moderne. Il revient sur les dernières rencontres avec les jeunes : confirmation à l’extérieur, rencontre des néophytes à Jette, rencontre avec les rhétos dans les écoles, rencontre du croisillon.

Il présente son idée d’une église synodale post covid et parle de la proposition synodale du pape François.

Enfin, il évoque la promenade avec les Responables des Unités Pastorales en forêt de Soignes.