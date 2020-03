Friedrich Raiffeisen - L'inventivité bancaire chrétienne

Né le 30 mars 1818 à Hamm dans le Grand-duché du Bas-Rhin et mort le 11 mars 1888 à Neuwied, Friedrich Wilhelm Raiffeisen, économiste de formation et fervent catholique, fut à l'origine des premières caisses mutuelles agricoles destinées à venir en aide aux paysans en leur permettant d'accéder au prêt et l'inspirateur d'un mouvement de banques coopératives et de coopératives agricoles.